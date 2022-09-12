Королева бы никогда: Чарльз сделал злое лицо из-за чернильницы

Чарльз осваивает королевские манеры и охотно демонстрирует их своим подданным.
Не успел Чарльз стать королем, как уже с его участием случился конфуз. В частности, во время церемонии провозглашения нового короля в Сент-Джеймском дворце, Чарльз скорчил смешную гримасу.
Подписывая прокламации, Чарльзу помешала чернильница, которая стояла на столе. Видимо, таким выражением лица он попытался показать, чтобы кто-нибудь убрал у него из-под руки. В сети тут же стали шутить, что такое лицо - это "уберите эту чертову чернильницу" на "королевском" языке.
The Royal symbol for, "Get this bloody thing out of the way".#king#Proclamation#CharlesIII#accessioncouncilpic.twitter.com/fQbfyq591l— Russ Wilcox (@TheRussWilcox) September 10, 2022Видео дня
Напомним, ранее инсайдеры из Букингемского дворца сообщают о послании Королевы своему сыну принцу Чарльзу, которое она сделала незадолго до своей смерти.
Сообщается, что Королева Елизавета II собрала семью и дала Чарльзу чёткие инструкции, когда он должен передать трон Уильяму.
По мнению Королевы, новоиспеченному королю хватит 7 лет на престоле. Именно в свои 80 лет он должен будет усмирить свои амбиции и передать трон молодому и активному Уильяму. Между тем, Карл уже заявил, что готов служить британской короне и народу до конца своих дней, по примеру матери Елизаветы.
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