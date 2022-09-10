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Королева сказала Чарльзу, когда он должен передать трон Уильяму

10 сентября 2022, 17:25

Чарльз с его амбициями не скоро судя по всему отдаст трон своему сыну Уильяму.

Король Чарльз, Великобритания
Король Чарльз, Великобритания / https://ua.depositphotos.com/ и Википедя

Инсайдеры из Букингемского дворца сообщают о послании Королевы своему сыну принцу Чарльзу, которое она сделала незадолго до своей смерти.

Сообщается, что Королева Елизавета II собрала семью и дала Чарльзу чёткие инструкции, когда он должен передать трон Уильяму.

По мнению Королевы, новоиспеченному королю хватит 7 лет на престоле. Именно в свои 80 лет он должен будет усмирить свои амбиции и передать трон молодому и активному Уильяму. Между тем, Карл уже заявил, что готов служить британской короне и народу до конца своих дней, по примеру матери Елизаветы.

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Если он проживет столько же, как и его старшие родственницы, то Уильяму рассчитывать на Корону в ближайшем будущем не представится такая возможность.

Смерть Елизаветы II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

Тем не менее, вечером того же дня стало известно о смерти королевы.

Как говорили представители Букингемского дворца, с королевой у смертного одра были все ее четверо детей, а также внук - Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

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