К королеве срочно выехали принц Чарльз и Уильям: Елизавете II резко стало плохо

Сейчас Ее Величество находится в Шотландии. Туда уже в срочном порядке выехали принцы Чарльз и Уильям.
У королевы Елизаветы II ухудшилось самочувствие. Как стало известно 8 сентября, врачи посоветовали ей находиться под постоянным контролем.
Сейчас Ее Величество находится в Шотландии. Туда уже в срочном порядке выехали принцы Чарльз и Уильям, пишет Reuters.
Источники Reuters в Букингемском дворце заявили, что слухи о том, что королева упала, лишены оснований.
Королева Елизавета II перенесла Тайный совет
6 сентября королева Великобритании отложила заседание Тайного совета по рекомендации своих врачей. Медики посоветовали монарху отдохнуть после "полного рабочего дня", когда она принимала нового премьер-министра страны Лиз Трасс.
"После полного вчерашнего дня Ее Величество приняла совет врачей отдохнуть. Это означает, что заседание Тайного совета, которое должно было состояться сегодня вечером (7 сентября - ред.), будет перенесено", - сообщили в Букингемском дворце.
Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что "мысли народа Великобритании" с королевой Елизаветой II.
Тайный совет – это орган советников королевы Великобритании. Ранее совет британского монарха был мощным органом, но сейчас носит в основном церемониальный характер. На заседании Тайного совета Трасс должна была принести присягу в качестве первого лорда казначейства.
Где сейчас королева Елизавета II
Известно, что 96-летняя королева осталась в Балморале, где принимала отставку Бориса Джонсона и назначение Лиз Трасс. Ей не рекомендовали ехать в больницу, но больше деталей о состоянии здоровья монарха не предоставляют.
Королева Елизавета II известна своим крепким здоровьем. В последний раз ее госпитализировали 20 октября 2021 года. "Для некоторых медицинских исследований" она пробыла в больнице около суток и вернулась домой.
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