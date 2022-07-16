96-летняя королева Елизавета II оказалась в хосписе

Королева Елизавета ІІ появилась в хосписе в компании принцессы Анны / twitter.com/RoyalFamily

Британская королева Елизавета II составила компанию своей единственной дочери, принцессе Анне, и совершила с ней визит в британский город Мейденхед. Там венценосные особы приняли участие в открытии нового корпуса хосписа Темзы.

На официальном мероприятии 96-летняя королева пообщалась с пациентами, волонтерами и персоналом медицинского учреждения. Она находилась в прекрасном расположении духа и постоянно улыбалась.

Во время визита Елизавета II была необычайно бодрой, несмотря на то, что передвигалась при помощи изящной трости. Непринужденность венценосной особы отлично подчеркнул костюм в небесно-голубых тонах с орнаментом из цветов. Дополнила образ королева тремя нитками жемчужного ожерелья, жемчужными серьгами и драгоценной брошью с голубыми камнями.

Елизавета II по достоинству оценила новый хоспис, который может вместить в себе в два раза больше пациентов, а также обладает огромным садом, который специально создали для максимального комфорта посетителей и в соответствии с потребностями постояльцев.

Her Majesty The Queen, joined by The Princess Royal, officially opens @Thameshospcare’s new state-of-the-art facility!



The charity has been providing compassionate inpatient and community hospice care to the local community in Windsor and Maidenhead for over 35 years. pic.twitter.com/Muewnkmzeh — The Royal Family (@RoyalFamily) July 15, 2022

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Ранее Елизавета II посетила публичное мероприятие в цветах национального флага Украины, в чем угадывался жест поддержки украинскому народу.

Позже, на театрализованном представлении в честь 70-летия правления королевы, ее внучка, британская принцесса Евгения Йоркская, впервые показала лицо полуторагодовалого внука Елизаветы II Огаста.

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