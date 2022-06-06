Принцесса Евгения впервые показала лицо полуторагодовалого правнука Елизаветы II

Как выглядит сын принцессы Евгении - Огаст Филипп Хоук Бруксбэнк / instagram.com/princesseugenie

Британская принцесса Евгения Йоркская посетила с семьей театрализованное представление в честь 70-летия (платинового юбилея) правления королевы Елизаветы II.

Во время просмотра шоу принцесса "засветила" лицо единственного сына - Огаста (Августа) Филиппа Хоука Бруксбенка, которое скрывала ранее. Евгения активно ведет свой блог в Instagram, и часто делится трогательными моментами из жизни малыша, и сочла платиновый юбилей прабабушки отличным моментом, чтобы познакомить сына со всем миром.

Огаст родился в феврале прошлого года, и является девятым правнуком королевы Елизаветы II. В очереди престолонаследия на данный момент мальчик занимает 13-ое место.

Сын принцессы Евгении не имеет официального королевского титула, так как его отец, английский бизнесмен Джек Бруксбенк, считается простолюдином.

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