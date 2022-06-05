УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Рената Литвинова показала редкое фото Земфиры - певицу сложно узнать

5 июня 2022, 20:33

Артистка сильно изменилась за последние месяцы.

Земфира
Рената Литвинова показала редкое фото Земфиры / Фото instagram.com/zemfiralive

Российская режиссерка и актриса Рената Литвинова на своей странице в Instagram показала редкий снимок своей близкой подруги - певицы Земфиры. Вместе они бежали з России в самом начале полномасштабной войны в Украине.

Земфира - не большая поклонница публичности, поэтому ее фотографии появляются в Сети крайне редко. Чаще всего ее фотографом становится Рената Литвинова.

Актриса показала кадр из Антверпена, где сейчас получает образование ее дочь Ульяна. На фотографии позируют сама Ульяна, грузинский дизайнер Демна Гвасалия (Balenciaga, Vetements) и Земфира. Певица одета в черную футболку, черную спортивную кофту и темные солнцезащитные очки. В руках держит бокал шампанского.

В комментариях к снимку поклонники артистки заметили, что и без того худощавая Земфира похудела пуще прежнего. Сперва ее даже не узнали, однако были рады увидеть кумира в добром здравии.

Рената Литвинова показала редкое фото Земфиры / instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Читайте также"А где бикини?": Ивлеева обескуражила фото в прозрачном лифчике

Ранее украинская продюсерка Елена Мозговая помимо волонтерской деятельности во время войны в Украине, решила посвятить родине и свое тело - сделала яркое патриотическое тату на всю руку.

Другие новости:

шоу-бизнес Рената Литвинова Земфира новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:33

Рената Литвинова показала редкое фото Земфиры - певицу сложно узнать

20:15

Россияне беспощадно обстреливают Харьковщину, препятствуют применению беспилотников

20:10

Приметы на 7 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:59

"Лучше, чем на коленях": Эктор-Хименес Браво готов умереть в бою, защищая Украину

19:42

Самый вкусный заливной пирог с идеальной начинкой: простой рецепт за несколько минутВидео

Реклама
19:38

Рашисты закрыли Мариуполь на карантин, в городе свирепствует эпидемия

19:20

На Херсонщине пьяные боевики "ДНР" застрелили супругов ради развлеченияВидео

19:05

Больше, чем сообщают: Арестович назвал реальные потери армии РФВидео

18:50

Приметы на 6 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:44

Джонсону могут объявить вотум недоверия - Sunday Times

18:43

Бессмысленные игры Кремля: зачем Россия обстреляла Донецк и Киевмнение

18:39

ВСУ в мешках отправили домой партию оккупантов с офицерскими званиями

18:07

Оля Полякова рассказала, как Алексей Арестович укладывал ее в постель: "Мужчины, берите пример!"

18:02

Известный адвокат Маси Найем тяжело ранен в голову: он воюет против РФВидео

17:53

"Пропагандисты беснуются от убогости": Барских высказался о своем "концерте" в России

17:45

"Прилетела ответка за Донецк": дочь Невзорова радуется смертям украинцев, восхваляя Путина

17:29

Путин побоится нанести ядерный удар, он просто блефует - ДенисенкоВидео

17:01

На Донбассе уничтожен один из командиров оккупантов: что известно о генерале-рашистеВидео

16:38

Украина должна стать членом ЕС: "это наш моральный долг" - Урсула фон дер ЛяйенВидео

16:35

Война с Россией – почему все решится летоммнение

Реклама
16:16

В МВД раскрыли сценарий освобождения Донбасса: ВСУ зайдут на территорию РФВидео

16:13

"Могут еще две недели делать вид, что он жив": Арестович рассказал о жизни после смерти ПутинаВидео

16:01

В "ДНР" хотят казнить пленных иностранцев: боевики назвали их именаВидео

15:41

США отправляют в Украину боевые вертолеты Ми-17

15:41

"А где бикини?": Ивлеева обескуражила фото в прозрачном лифчике

15:28

Глава ВР о Венгрии: поливают Украину грязью и отбеливают Россию

15:25

Россияне опозорились ракетным ударом по Киеву: в УЗ разнесли заявление РФ об уничтожении склада танковВидео

15:18

ЕС может отказаться от российского газа: уже разработан план - еврокомиссарВидео

14:46

"Какой смысл скрывать?": Гребенщиков выдал все, что думает о СМИ в РФ и войне в Украине

14:43

Рашистов выбивают с Херсонщины: ВСУ освобождают оккупированный югВидео

14:38

"Гоняют" самолеты в напряженном режиме: Жданов оценил опасность от авиации РФВидео

14:37

ВСУ устроили файер-шоу На Луганщине: уничтожили вражеский склад с боеприпасамиВидео

14:22

Почему запаниковала и мечется Россиямнение

14:14

Сергей Стерненко. Матери оккупантов жалуются, что их сыновей нетВидеоблоги

14:11

В МИД потребовали от спикера парламента Венгрии справку из психбольницыВидео

13:49

"Нужно 4-5 полноценных бригад": Арестович рассказал, когда Украина пойдет в контрнаступлениеВидео

13:46

Вот он - нацизм: в Мариуполе нельзя выйти на улицу без справки о "фильтрации"

13:44

Контрудар ВСУ в Северодонецке: в США раскрыли деталиВидео

13:29

ВСУ уничтожили на Запорожье позицию вражеского отделения, 8 оккупантов "ушли в ад"Видео

13:22

Украинцев освободят от уплаты кредита за уничтоженное войной имущество - Гетманцев

Реклама
13:21

Украину раскалит до +31°С: синоптик назвал самый жаркий деньВидео

13:03

В Мариуполе оккупанты не дают людям воду, зато щедро поливают газоны

13:00

Гороскоп на завтра, 6 июня 2022: Львам – ссора с любимыми, Скорпионам – важные перемены, Рыбам – потери

12:42

"Как правильно освещать войну": СБУ получила доступ к методичке ФСБФото

12:33

"Зачем один район "освобождает" другой": россияне обстреляли Донецк и спалились перед местнымиВидео

12:31

Рашисты отказываются умирать в Украине: массово бегут с поля бояВидео

12:21

Байден поцапался с Маском: язвительно "послал" того на Луну

11:59

Путин угрожает новыми ударами по территории УкраиныВидео

11:47

Танки Leopard и ЗРК: Испания "созрела" к поставкам Украине тяжелого вооружения – СМИВидео

11:44

ВСУ взяли в плен 8 рашистов в Северодонецке: ожесточенные бои за город продолжаютсяВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять