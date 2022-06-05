Рената Литвинова показала редкое фото Земфиры - певицу сложно узнать

Рената Литвинова показала редкое фото Земфиры / Фото instagram.com/zemfiralive

Российская режиссерка и актриса Рената Литвинова на своей странице в Instagram показала редкий снимок своей близкой подруги - певицы Земфиры. Вместе они бежали з России в самом начале полномасштабной войны в Украине.

Земфира - не большая поклонница публичности, поэтому ее фотографии появляются в Сети крайне редко. Чаще всего ее фотографом становится Рената Литвинова.

Актриса показала кадр из Антверпена, где сейчас получает образование ее дочь Ульяна. На фотографии позируют сама Ульяна, грузинский дизайнер Демна Гвасалия (Balenciaga, Vetements) и Земфира. Певица одета в черную футболку, черную спортивную кофту и темные солнцезащитные очки. В руках держит бокал шампанского.

В комментариях к снимку поклонники артистки заметили, что и без того худощавая Земфира похудела пуще прежнего. Сперва ее даже не узнали, однако были рады увидеть кумира в добром здравии.

Рената Литвинова показала редкое фото Земфиры / instagram.com/renatalitvinovaofficiall

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Ранее украинская продюсерка Елена Мозговая помимо волонтерской деятельности во время войны в Украине, решила посвятить родине и свое тело - сделала яркое патриотическое тату на всю руку.

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