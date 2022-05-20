"Жена ждет ребенка, ждет меня и кроссовки": Земфира записала песню-обращение к российским оккупантам

Певица Земфира записала песню / Facebook

Российская певица Земфира выпустила песню под названием "Мясо", которую можно считать обращением к русским солдатам.

В видео на рисунках актрисы и подруги Земфиры, Ренаты Литвиновой показаны ужасы войны. В композиции также есть упоминание о Мариуполе.

"Смотри на меня сдавайся, или оставайся человеком и сдохни. Жена ждет ребенка, ждет меня и кроссовки. Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные", - поет Земфира.

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Рисунки передают боль и кровь украинского народа.

На них изображены страдания, танки, ужас, который переживает украинский народ из-за вторжения россии.

Напомним, ранее российский режиссер Кирилл Серебренников, который в этом году представил на Каннском кинофестивале свой новый фильм "Жена Чайковского", во время речи перед иностранцами выступил против войны в Украине. На сцене он сказал "Нет войне" на русском языке.