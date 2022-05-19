"Нет войне": российский режиссер выступил против войны в Украине

Кирилл Серебренников поддержал Украину/ Facebook.com

Российский режиссер Кирилл Серебренников, который в этом году представил на Каннском кинофестивале свой новый фильм "Жена Чайковского", во время речи перед иностранцами выступил против войны в Украине. На сцене он сказал "Нет войне" на русском языке.

Об этом "Медузе" сообщил кинокритик Антон Долин, который находится в Каннах.

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Выступая с речью, Серебренников обратился к залу и сказал по-русски: "Нет войне". Он выразил надежду, что люди искусства сделают все возможное, чтобы война закончилась, и мирная жизнь вернулась в Европу.

В конце марта суд в Москве отменил условный срок Кирилла Серебренникова, ранее признанного виновным в особо крупном мошенничестве по делу "Седьмой студии". Вскоре после этого режиссер покинул Россию.

Фильм Серебренникова "Жена Чайковского" был показан в Каннах в рамках основного конкурса кинофестиваля.

Напомним, ранее солист группы ДДТ также высказался относительно понятия родина и президента.