"Родина - это не зад президента!": лидер ДДТ Юрий Шевчук обратился со смелой речью к россиянам

Юрий Шевчук обратился к россиянам с речью про родину / instagram.com/ddt_band

Российский рок-музыкант, поэт-песенник и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук открыто выражает свою антивоенную позицию и осуждает политику путина. Группа отказывается выступать на "Z-концертах", а их концерт в Тюмени был отменен из-за нежелания выступать в зале с рашистской символикой.

Меж тем музыкальный коллектив принял решение не отменять гастроли, и продолжает выступать, пока их не запретили, как ранее в 80-ых годах. На своих концертах Шевчук старается вселить в свою аудиторию хоть каплю разума.

Так, на концерте в Уфе, который состоялся 18 мая, артист со сцены обратился к слушателям с короткой, но весьма емкой речью.

"Родина, друзья, – это не [зад - неценз.] президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это – Родина", - сообщил он.

Видеоролик со словами лидера ДДТ быстро разлетелся по сети, однако его первоисточник пока установить не удалось. Ранее он появился на одной из страниц в Twitter.

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