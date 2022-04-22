Российская группа отказалась выступать под знаком "Z"

Юрий Шевчук оказался верен себе

Российская группа "ДДТ" отказалась от выступления в Тюмени, потому что в зале, который забронировали артисты, перед мероприятием был нарисован знак-символ войны в Украине "Z". Музыканты попытались договориться о другой площадке, но им было отказано, поэтому выступление пришлось отменить.

Об этом солист коллектива Юрий Шевчук рассказал в интервью Александру Плющеву на YouTube.

По его словам, причиной могло стать неожиданное изменение площадки для выступления, ведь в интерьере зала, о котором договаривались сначала, произошли изменения. Перед концертом пропагандисты решили "украсить" помещение гигантской буквой "Z".

"Мы должны были играть в Тюмени, но одна симпатичная барышня запретила. Я всегда стараюсь говорить, что думаю", - говорит Шевчук.

Шевчук открыто заявляет, что он против войны. "Это огромная беда, трагедия. Все остальное меркнет перед этим", - говорит Шевчук.

На одном из концертов в Воронеже Шевчук спросил: "кто за войну". Против войны было около 3 тыс. человек, а "за" практически никого.