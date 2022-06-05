С цветами и оружием: известная продюсерка показала яркое тату, посвященное Украине

Елена Мозговая показала патриотичное тату / facebook.com/olenamozgova1

Украинская продюсерка Елена Мозговая помимо волонтерской деятельности во время войны в Украине, решила посвятить родине и свое тело. Вернее его часть.

Ранее она опубликовала фото своего предплечья, на котором красовалась огромная татуировка, которая имеет для нее большое значение. Но рисунок был незакончен.

Теперь же она поделилась завершенной работой, которую продюсерка очень эмоционально описала так: "Мы закончили наш шедевр! Спасибо за Талант, за терпение, за воплощение идеи цветущей Украины, всегда готовой к защите! Цветы и Трезубец с мечом - это именно то, что я чувствовала и очень хотела, это то, о чем я мечтаю! И так будет! Победа, восстановление и со временем, цветущая, счастливая, сильная и непобедимая Украина!"

Татуировка с изображением герба Украины в окружении красных пионов и с мечом посредине стала для Мозговой воплощением ее надежд и тайных мечтаний, которые, как она надеется, очень скоро воплотятся в жизнь.

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Ранее стало известно, что бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель вышла замуж за украинского экономиста и бывшего первого заместителя министра экономики Украины.

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