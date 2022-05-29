"Военная" прическа и патриотическое тату: украинская продюсерка изменилась до неузнаваемости

Елена Мозговая обрила голову и сделала патриотичное тату / facebook.com/olenamozgova1

Украинская продюсерка Елена Мозговая удивила своих поклонников резким преображением - чувственную женственность она променяла на патриотичное милитари.

Так на своей странице в Instagram она опубликовала сэлфи, на котором продемонстрировала свою новую прическу - Мозговая обрила голову практически под ноль, оставив лишь небольшой "ежик" волос.

"Актуальная стрижка, так сказать, ко времени! Очень удобная, рекомендую!" - прокомментировала свою метаморфозу она. Фанаты сочли такое модное решение продюсерки весьма стильным.

Останавливаться на прическе Мозговая не стала. Так жена Девида Аксельрода сделала крупную татуировку, занимающую почти все ее предплечье. Рисунок изображает пышные цветы на голубом фоне, а по центру - герб Украины.

Фото нового нательного рисунка она подписала фразой, которая стала практически девизом войны в Украине: "Доброго вечора, ми з України!"

Елена Мозговая обрила голову и сделала патриотичное тату / instagram.com/mozgova0902

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