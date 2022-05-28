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"Артист, показавший настоящие яйца": Alyona Alyona назвала супер-пример для украинского шоубиза

28 мая 2022, 18:44

Исполнительница рассказала, кем стоит вдохновляться каждому украинскому артисту.

Alyona Alyona назвала Макса Барских примером для украинского шоу-бизнеса / facebook.com/alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала, кто из украинских звезд приятно удивил ее с началом полномасштабного военного вторжения рф в Украину.

Артистка сперва отметила, что сотрудничество с кем-либо из звезд российского шоу-бизнеса для нее - неприемлемо сейчас. Впрочем, она не является приверженцем идеи о "плохих русских" - радикальные мнения такого толка она не считает правильными.

"Я не столь радикальна. Вот эта поговорка: "хороший русский – мертвый русский", может солдат, но если говорить в контексте всех людей – не ок. Если говорить о каком-то сотрудничестве, я когда-то думала, может, там есть оппозиция, я поняла, что ее там нет", - рассказала Алена Савраненко в интервью для Зіркового шляху.

Меж тем артистка подчеркнула, что гордится украинским певцом Максом Барских, который без промедления вычеркнул из своей жизни российский шоубиз, несмотря на то, что много лет строил в рф успешную карьеру.

"Макс Барских – это артист, показавший яйца настоящие. В течение этих лет, ездя в Россию, выступая там, он совершил самый радикальный поступок. Он закрыл все, запретил использование в кино, за что договаривались заранее, контракты, в музыкальных передачах. Просто запретил свою музыку там.

Для меня это человек, который действительно пытается показать свою позицию, то, что он осознал, извиниться за последние годы. И это поступок, показывающий всем остальным, кого слушают в России, делать так же. К примеру, Иван Дорн так не сделал, а Барских сделал. И это для меня вау. Это супер пример", - поделилась певица.

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Другие новости:

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