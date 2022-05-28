Ирина Билык показала, что осталось от ее дома, в котором месяц жили рашисты

Ирина Билык показала свой изувеченный рашистами дом / instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица, Народная артистка Украины и поэтесса-песенник Ирина Билык в рамках проекта Голоса мирных рассказала свои историю "столкновения" с рашистами.

Она долго не решалась озвучить это, ведь считала, что негоже жаловаться, когда есть люди, которые потеряли на войне гораздо больше. Однако для истории зверств и безобразий, которые себе позволяет армия рф на украинских территориях, важно сохранить каждую деталь.

В доме Ирины Билык около месяца жили российские оккупанты. "Я очень долго не рассказывала своим поклонникам, что у меня почти месяц жили рашисты. Я считала, что это не нужно, потому что убивали детей, убивали людей. А то, что разграбили, разрушили, разбили что-то, я считала, что это такой минимум и молилась только, чтобы мой дом остался целым, стены стояли... Когда мне показали, что они натворили в том месте, где я пишу песни… У меня, кстати, очень дорогой рояль, и он остался целым. Я не знаю, что на них повлияло. Возможно, те статуэтки, на которых было мое имя. Может, они видели, что я композитор и этот рояль дороже всего, что у меня есть. Но все остальное было сломано, испорчено, разрушено", - поделилась артистка.

Несмотря на разруху в стране и в ее доме, Ирина Билык верит, что Украина одержит победу в войне с рашистами, и уже строит планы на будущее.

"Я очень люблю собирать друзей у себя дома. И первое, что я сделаю, это приеду домой, накрою стол, приглашу своих друзей, коллег. Это будет шикарный вечер. Мы будем просто радоваться, вспоминать все, что с нами происходило и как мы это выдержали", - рассказала певица.

Ирина Билык показала свой изувеченный рашистами дом / Коллаж

В комментариях Ирина Билык получила множество слов поддержки от своих поклонников:

"Ирочка, Вы - талант, красивая женщина, прекрасная Мама и жена.❤️"

"Ірочко тримайтесь ,ми з вами та дуже Вас любимо ❤️❤️❤️"

"Іро,тримайтесь! Все буде Україна!"

"Іронька, ми усі разом. Ти наша рідна зіронька".

"Тримаймося... Чекаємо на перемогу... Ми любимо нашу рідну Україну, добру, світлу, незалежну..."

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