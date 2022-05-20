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"Это позор для него": Ирина Билык осудила бывшего мужа за концерт в России

20 мая 2022, 22:12

Артистка пыталась найти оправдание для возлюбленного, однако это предательство сильно ранило ее.

Ирина Блык осудила Аслана Ахмадова за концерт в Москве / instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица, Народная артистка Украины и поэтесса-песенник Ирина Билык рассказала в эфире Ранку з Україною, что чувствует после того, как ее пятый муж, российский продюсер и фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов, анонсировал выступление в рф.

Билык, во-первых , не уверена, что концерт будет иметь успех, во-вторых, считает, что таким заявлением лишь опозорил себя. К тому же он скомпрометировал и ее, ведь она заступалась за бывшего супруга.

"Самое главное слово во всем этом - "бывший муж". Я разошлась с ним полгода назад и это о многом говорит. У нас уже были разные взгляды на жизнь. Когда началась война, он очень меня поддержал и переживал за сына, за то, как мы чувствуем себя... Когда он уехал из Баку в Москву, я уже из СМИ узнала, что он где-то там анонсирует концерт... Туда 20 человек пусть может придет... Но зачем было это делать? Денег этот концерт не принесет ... Он такую ​​тень на меня бросил, хотя мы особо не общаемся", - говорит певица.

Она также в недоумении: Ахмадов ранее и сам оказался в щекотливой ситуации и безденежье, Билык воспитывает его сына, и теперь боится, что ее репутация может серьезно пострадать из-за такого проступка бывшего.

"Нет жизни такой, как была раньше. Он это знает. У меня нет работы, и я не знаю, когда она будет. Он еще берет и так меня подставляет!" - возмутилась артистка.

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