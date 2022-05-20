"Это позор для него": Ирина Билык осудила бывшего мужа за концерт в России

Артистка пыталась найти оправдание для возлюбленного, однако это предательство сильно ранило ее.
Украинская певица, Народная артистка Украины и поэтесса-песенник Ирина Билык рассказала в эфире Ранку з Україною, что чувствует после того, как ее пятый муж, российский продюсер и фотограф азербайджанского происхождения Аслан Ахмадов, анонсировал выступление в рф.
Билык, во-первых , не уверена, что концерт будет иметь успех, во-вторых, считает, что таким заявлением лишь опозорил себя. К тому же он скомпрометировал и ее, ведь она заступалась за бывшего супруга.
"Самое главное слово во всем этом - "бывший муж". Я разошлась с ним полгода назад и это о многом говорит. У нас уже были разные взгляды на жизнь. Когда началась война, он очень меня поддержал и переживал за сына, за то, как мы чувствуем себя... Когда он уехал из Баку в Москву, я уже из СМИ узнала, что он где-то там анонсирует концерт... Туда 20 человек пусть может придет... Но зачем было это делать? Денег этот концерт не принесет ... Он такую тень на меня бросил, хотя мы особо не общаемся", - говорит певица.
Она также в недоумении: Ахмадов ранее и сам оказался в щекотливой ситуации и безденежье, Билык воспитывает его сына, и теперь боится, что ее репутация может серьезно пострадать из-за такого проступка бывшего.
"Нет жизни такой, как была раньше. Он это знает. У меня нет работы, и я не знаю, когда она будет. Он еще берет и так меня подставляет!" - возмутилась артистка.
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