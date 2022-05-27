УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Платит налоги стране, из которой прилетают ракеты": Бадоеву из "Орла и Решки" обвинили в работе на РФ

27 мая 2022, 13:20

Телеведущая до сих пор молчит о войне в родной Украине.

Бадоеву из "Орла и Решки" обвинили в работе на РФ / скриншот

Украинская ведущая и журналиста Алина Доротюк назвала известную коллегу, которая после длительного периода жизни и работы в нашей стране уехала в Россию, а теперь молчит о войне, развязанной Кремлем. Это – ведущая шоу "Орел и Решка" Жанна Бадоева.

По словам Доротюк в Instagram-stories, страна должна знать своих "героев". В частности, Бадоева ни разу с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину не сказала, кто на кого напал.

Читайте такжеНаргиз и Барских довели путиниста Пригожина до приступа: "они проститутки!""Госпожа Жанна, имея огромную аудиторию, ни разу так и не сказала, кто на кого напал. А еще – она до сих пор работает на рашистский продакшн. И платит налоги на страну, из которой ежедневно прилетают ракеты и не только", – написала Доротюк.

Отметим, что в РФ осталось много артистов, которые поддерживают кровавую войну. Среди них Олег Газманов, Лариса Долина, Николай Басков, Надежда Бабкина, Григорий Лепс и Александр Маршал.

Ранее продюсер и музыкант Потап высказался о коллегах, которые когда-то выступали с ним на одной сцене, а теперь поддерживают кровавую войну.

Читайте также:

война в Украине Жанна Бадоева Орел и Решка
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:41

Заставляли выбирать, кого расстрелять первым: украинец рассказал о зверствах оккупантов на Черниговщине

13:32

Дать по зубам "крокодилу"-Путину: Джонсон призвал вооружить ВСУ мощными РСЗОВидео

13:20

"Платит налоги стране, из которой прилетают ракеты": Бадоеву из "Орла и Решки" обвинили в работе на РФ

13:18

Джонсон предложил Зеленскому Антанту ХХI века: плюсы и минусымнение

13:06

"ДНР" станет "ЖНР": на войну против Украины отправили почти всех мужчин из "республики"Видео

Реклама
13:00

Погибли 10 человек, 35 раненых: последствия ракетного обстрела ДнепропетровщиныВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 28 мая 2022: Девам – тревоги, Козерогам – служебный роман, Рыбам – неожиданные встречи

12:58

Топливный кризис в Украине: цены на АЗС рекордно взлетелиВидео

12:49

"Кто, если не мы?": отец и сын Василии поехали на Донбасс гнать российскую нечисть из УкраиныВидео

12:42

"Ты кто такой? Мы тебя заставим принять наши правила": депутат Госдумы РФ грубо оскорбил ШольцаВидео

12:23

Жесткий ответ на удар Солнцепека: у Зеленского потребовали дать Украине РСЗОВидео

12:05

6-летний Илья из Мариуполя написал письмо Борису Джонсону: "я хотел бы, чтобы у детей не было войны"

12:02

В Мариуполе обнаружен огромный могильник: 70 погибших закопали без опознанияВидео

11:56

Греция и Кипр против ускоренного вступления Украины в ЕС - СМИВидео

11:55

Ликвидированы двое ротных РФ: новые детали прорыва оккупантов в СеверодонецкВидео

11:34

Почему в РФ до сих пор "маринуют" Ленина и боготворят Путина: историк объяснил страх россиян

11:27

Взлет тарифов на отопление: в Нафтогазе ответили на слухи о трехкратном повышении ценВидео

11:24

Москва в отчаянии, или Почему Россия хочет застолбить оккупированные территории в Украинемнение

11:19

Легкая мишень: 50-летние танки РФ Т-62 очень уязвимы для противотанковых средств – разведка Британии

10:58

Бунт в РФ: в Приморье депутаты потребовали прекратить войну в Украине

Реклама
10:40

Наргиз и Барских довели путиниста Пригожина до приступа: "они проститутки!"

10:37

Джонсон предложил Зеленскому альтернативу вступления Украины в ЕС - СМИВидео

10:23

Пули попали в ноги, легкие, печень: украинец под шквальным огнем вывозил людей из горячих точек

10:09

Гороскоп на сегодня, 27 мая 2022: Львам – долги, Девам – большое везение, Козерогам – судьбоносная встреча

10:08

"Дорогая доченька, Стефания!": жена Сергея Притулы впервые показала их младшую дочь

09:59

В разведке предупредили о затяжной войне с оккупантами РФ и назвали причинуВидео

09:36

Победа будет тогда, когда последний сапог российского захватчика выйдет из Украины, включая Крым - ДаниловВидео

09:25

ВСУ уничтожили ударный вертолет РФ Аллигатор за $10 млнВидео

09:21

Малыша взрывной волной отбросило на крышу: во время обстрела Харькова погиб отец и 5-месячный ребенокВидео

09:16

Если Украина уступит Юг и Донбасс Кремлю, Запад этого не проститмнение

08:57

"Охота" из засады: десантники ВСУ сожгли десятки танков и БМП оккупантовВидео

08:48

Будет очень много жертв: астролог назвал города Украины, над которыми нависла серьезная угрозаВидео

08:32

Оккупанты прорвались в Северодонецк: ВСУ выбивали диверсантов РФВидео

08:24

"Ситуация становится более запутанной": в Пентагоне оценили успехи ВСУ и армии РФ на ДонбассеВидео

07:55

Мощные взрывы в Днепре: РФ атаковала город ракетами - первые подробности

07:55

ВСУ отражают атаки оккупантов на четырех направлениях, РФ пытается создать "котел" под БахмутомВидео

07:29

"Убийцы С-400 и Искандеров": США решают вопрос передачи Украине дальнобойных MLRSВидео

06:59

"Ситуация хуже, чем говорят": Кулеба рассказал, какое оружие больше всего нужно УкраинеВидео

06:38

Угроза для Киева со стороны РФ отныне будет всегда: Арестович назвал причинуВидео

06:31

Последняя надежда Путина: как русская дипломатия зашагала по пути Гитлерамнение

Реклама
05:50

Гороскоп на июнь 2022 для Раков: разлука надолго, задержки с деньгами и перемены на работеВидео

05:40

Вкуснейший летний завтрак за 7 минут: изумительно простой рецептВидео

05:30

Удар Украины по Крымскому мосту: Арестович оценил вероятность уничтожения эстакадыВидео

04:55

Болезни печени: тревожные симптомы, с которыми нужно бежать к врачу

04:20

В Украину ворвется невыносимая жара: синоптики назвали датыВидео

03:50

Сын Повалий призывает остановить войну в Украине, пока его мать пляшет в РФ

03:20

Доллар пошел "на взлет": что известно о курсе на черном рынкеВидео

02:52

Венгрией можно манипулировать: Зеркаль о том, как Украине решить вопрос нефтяного эмбарго

02:20

Военный эксперт объяснил, как оружие от запада повлияет войну Украины с Россией

01:48

Историк объяснил, почему Польша - один из самых надежных союзников Украины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять