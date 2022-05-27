"Платит налоги стране, из которой прилетают ракеты": Бадоеву из "Орла и Решки" обвинили в работе на РФ

Бадоеву из "Орла и Решки" обвинили в работе на РФ / скриншот

Украинская ведущая и журналиста Алина Доротюк назвала известную коллегу, которая после длительного периода жизни и работы в нашей стране уехала в Россию, а теперь молчит о войне, развязанной Кремлем. Это – ведущая шоу "Орел и Решка" Жанна Бадоева.

По словам Доротюк в Instagram-stories, страна должна знать своих "героев". В частности, Бадоева ни разу с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину не сказала, кто на кого напал.

Читайте такжеНаргиз и Барских довели путиниста Пригожина до приступа: "они проститутки!""Госпожа Жанна, имея огромную аудиторию, ни разу так и не сказала, кто на кого напал. А еще – она до сих пор работает на рашистский продакшн. И платит налоги на страну, из которой ежедневно прилетают ракеты и не только", – написала Доротюк.

Отметим, что в РФ осталось много артистов, которые поддерживают кровавую войну. Среди них Олег Газманов, Лариса Долина, Николай Басков, Надежда Бабкина, Григорий Лепс и Александр Маршал.

Ранее продюсер и музыкант Потап высказался о коллегах, которые когда-то выступали с ним на одной сцене, а теперь поддерживают кровавую войну.

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