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"Они публично поддержали массовое убийство украинцев": Гордон показал главных звезд-рашистов

20 мая 2022, 15:23

Им просто наплевать на жизни как украинцев, так и россиян.

Гордон показал главных звезд-рашистов / скриншот

Несмотря на то, что многие российские звезды покинули страну, осуждая военное вторжение Украину, в РФ осталось предостаточно артистов, которые поддерживают кровавую войну.

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей страничке в Instagram решил показать главных подхалимов путинского режима.

На опубликованном фото можно увидеть Олега Газманова, Ларису Долину, Николая Баскова, Надежду Бабкину, Григория Лепса и Александра Маршала.

"Эти давно выжившие из ума восковые гниды публично поддержали массовое убийство украинцев. Мы должны знать этих "героев" в лицо", - написал журналист в подписи к фото.

instagram.com/gordondmytro/

Ранее мы писали, что украинская певица Анастасия Приходько раскритиковала рашиста Григория Лепса, который отправился на Донбасс с концертами. На его примере она объяснила, почему не стоит обращать внимания на российских знаменитостей, которые поддерживают военную агрессию рф.

Также сообщалось, что журналист и телеведущий Дмитрий Гордон выступил с критикой Ларисы Долиной, бывшей одесситки, которая разразилась тирадой о нелюдях-украинцах, "российском" Донбассе и искоренении фашизма.

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