Дмтрий Гордон разгромил рашистку Долину за слова о нелюдях и фашизме в Украине

Гордон прокомментировал слова Ларисы Долиной о Донбассе / Коллаж

Журналист и телеведущий Дмитрий Гордон выступил с критикой Ларисы Долиной, бывшей одесситки, которая разразилась тирадой о нелюдях-украинцах, "российском" Донбассе и искоренении фашизма.

Рашистская певица, будто с листочка прочитала, повторила главные постулаты проросийской пропаганды во время интервью после выступления в непризнанном "ДНР".

"Гордость за народ, который здесь живет, который выстаивает, который верит, что победа будет за ними... за нами! За то, что столько лет стоит на своем, стоит за свою страну и за свободу. Без фашизма, без нацизма, без геноцида", - заявила тогда Долина.

Видео с интервью рашистки Дмитрий Гордон выложил на своей странице в Instagram с комментарием: "Одесситка лариса долина упала в грязь, обмазалась ею с головы до ног и поела [фекалий - неценз.]".

К его замечанию с остроумными ремарками присоединились Леся Никитюк, Маша Ефросинина и Оля Цибульская.

Украинские артисты поддержали Гордона / instagram.com/gordondmytro

Украинские артисты поддержали Гордона / instagram.com/gordondmytro

Многие подписчики журналиста присоединились ко мнению артисток о Долиной, как о человеке, чья адекватность вызывает сомнения. Другие же предположили, глядя на кривляния Долиной, что она и сама не верит в то, что говорит:

"Старость не радость! Рухнула полностью".

"Ганьба".

"Откуда им знать , что такое свободна? Как она может извергать что-то о переписанной истории, если у них Киевская Русь - это россия?"

"Хай іде в слід за кораблем... боже боже... скотина!!!"

"Таке розчарування… Ще одне підтвердження ,що талант не є ознакою людяності".

"Походу ботокс вже замість мозку".

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