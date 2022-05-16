"Духовные проститутки, которые за деньги готовы забыть родину": Гордон высказался о Королевой и Тарзане

Гордон жестко прошелся по Королевой и ее мужу-стриптизеру

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон назвал певицу из Украины Наташу Королеву и ее мужа, стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) "духовными проститутками", которые за деньги готовы забыть свою родину.

По мнению Гордона, с коллаборанткой и ее одиозным партнером нет смысла разговаривать на тему войны, надеясь, что они одумаются и начнут говорить правду, рассказал он в программе ЖВЛ.

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"Адмирал Колчак, вступая в один из городов, сказал: "Не трогайте проституток, кучеров и артистов – они служат любым режимам". Это духовные проститутки, которые за деньги готовы забыть родину свою. Это и о Наташе Королевой, и о ее муже Тарзане, который носит украинскую фамилию Глушко. Это люди без родины, без флага, без чести, без совести. У них на первом плане их деньги, поэтому там не о ком говорить. Даже не хочется тратить бранные слова, говоря об этих подонках. Они "покидьки", – высказался Гордон, добавив, что такие как Королева и Тарзан будут служить тому режиму, который даст им больше денег.

Ведущий также вспомнил, что учился с певицей-коллаборанткой в одной школе. У них даже была одна классная руководительница. Лично они были знакомы, однако близко никогда не общались. Сейчас же у Гордона нет ни малейшего желания написать или позвонить звезде, чтобы попытаться объяснить глупость и низость ее позиции. Он уверен, что это не поможет.

"Наташа Королева жила рядом со мной на Борщаговке в Киеве, мы учились в одной средней школе № 205. Я раньше, она позже, но у нас был один классный руководитель – учительница украинского языка и литературы. Я, кстати, был свидетелем знакомства Наташи Королевой и Игоря Николаева в Киеве. О чем с ними говорить? Они выбрали деньги, они выбрали бессовестность, бесчестие, глупость свою. Что о них говорить? Они тупые курицы и петухи. Петухи в прямом смысле слова", – подытожил журналист.

Он также рассказал, что знал о нападении россии 24 февраля, однако полагал, что оно состоится в 4 утра. По словам журналиста, он даже специально встал в это время, чтобы увидеть все своими глазами. Он говорит, что когда в 4 утра ничего не началось, он решил, что пронесло. Между тем, когда прозвучали взрывы, Гордон включил российское ТВ и увидев обращение путина, все понял. Он сразу же написал об этом в своих социальных сетях.

Напомним, украинский журналист Дмитрий Гордон вспомнил свое интервью с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и резко его раскритиковал.