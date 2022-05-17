Андрей Данилко подшутил над "игрушечным" министром РФ Сергеем Шойгу

Андрей Данилко высмеял шойгу за нелепый генеральский наряд / Коллаж

Украинский музыкант Андрей Данилко, выступающий в амплуа задорной Верки Сердючки, за свою многолетнюю карьеру узнал многое о сценических костюмах, а также неплохо научился разбираться в людях.

И тот, и другой навык пригодился артисту, когда он в интервью для YouTube-канала Odesa Film Studio рассуждал о команде приближенных, которую собрал для себя президент рф путин.

Так Данилко выразил мнение, что правящая верхушка на самом деле - всего лишь безвольные марионетки, а всю власть президент-диктатор сосредоточил исключительно в своих руках.

В частности такое впечатление производят костюмы и мундиры на официальных лицах рф, которые надеты на них на официальных мероприятиях. По словам Данилко, выглядят они, будто с чужого плеча.

"Вы же видите этого шойгу в забавном наряде? Такое впечатление, не хочу обидеть кого-то, но ощущение, что берется аренда театральных костюмов. Вот оно на нем так выглядит, ну не идет человеку", - резюмировал артист.

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