"Грустная правда жизни": Максим Галкин поддержал Андрея Данилко

Шоумен не смог пройти мимо рассуждений коллеги о важности и бремени правды.
Украинский музыкант Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, с началом полномасштабного военного вторжения рф в Украину, превратил ранее веселый, полный шуток и анонсов блог своего концертного альтер-эго, в информационный канал, изобличающий преступления военной политики кремля.
Также артист периодически балует подписчиков пищей для ума.
Так недавно артист выложил на своей странице в Instagram цитату, которую приписывают (ошибочно) американскому писателю Джорджу Оруэллу. Однако суть ее от этого не меняется.
"Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто ее говорит", - гласит выражение, которое в свете войны в Украине начинает обретать совершенно другой оттенок.
С выражением согласились многие фанаты Данилко. Однако поддержал старого знакомого и коллегу также опальный Максим Галкин, который за свои антивоенные высказывания стал в россии персоной нон-грата и был вынужден бежать из страны.
В комментариях фанаты Андрея Данилко отмечают правдивость и злободневность цитаты:
"Чем ближе крах империи - тем безумнее её законы".
"А правда рано или поздно выйдет наружу".
"Как же правильно сказано! На злобу дня".
"Грустная правда жизни".
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