"Грустная правда жизни": Максим Галкин поддержал Андрея Данилко

Андрей Данилко раскрыл грустную правду жизни - Максим Галкин его поддержал / Коллаж

Украинский музыкант Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, с началом полномасштабного военного вторжения рф в Украину, превратил ранее веселый, полный шуток и анонсов блог своего концертного альтер-эго, в информационный канал, изобличающий преступления военной политики кремля.

Также артист периодически балует подписчиков пищей для ума.

Так недавно артист выложил на своей странице в Instagram цитату, которую приписывают (ошибочно) американскому писателю Джорджу Оруэллу. Однако суть ее от этого не меняется.

"Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто ее говорит", - гласит выражение, которое в свете войны в Украине начинает обретать совершенно другой оттенок.

С выражением согласились многие фанаты Данилко. Однако поддержал старого знакомого и коллегу также опальный Максим Галкин, который за свои антивоенные высказывания стал в россии персоной нон-грата и был вынужден бежать из страны.

Андрей Данилко раскрыл грустную правду жизни - Максим Галкин его поддержал / instagram.com/v_serduchka

В комментариях фанаты Андрея Данилко отмечают правдивость и злободневность цитаты:

"Чем ближе крах империи - тем безумнее её законы".

"А правда рано или поздно выйдет наружу".

"Как же правильно сказано! На злобу дня".

"Грустная правда жизни".

Читайте такжеИрина Билык рассказала, что думает о бывшем муже, который пошел в ВСУ: "Когда узнала, плакала"

Ранее Андрей Макаревич назвал главное условие для происходящего в России безобразия.

Другие новости: