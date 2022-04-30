"Человек поверил, что он - Мессия": Андрей Данилко рассказал, почему Путин развязал войну в Украине

Андрей Данилко рассказал, почему Путин напал на Украину / УНИАН

Народный артист Украины, певец Андрей Данилко рассказал в интервью для шоу Горящие Головы, почему, на его взгляд, путин начал войну в Украине.

Сейчас многие разделились: одни считают, что в военном вторжении и ужасах, которые творят оккупанты на украинской земле виноват лично путин и никто другой, другие - что это коллективная вина русского народа.

К какому мнению склоняется Данилко? Артист считает, что это не война русских против украинцев, это война путина, которого одолели болезненные идеи собственной богоизбранности.

"Это война путина. Понятно, что сейчас такая обостренная фаза, все русское кажется враждебным, и это понятно... Все может закончить только путин. Это его видение ситуации, это его руководство, это те люди, которых он набрал за 20 лет... Я не знаю, как он их держит... Какими-то компроматами, взятками... Не знаю. Это человек, который поверил, что он Мессия, человек, который хочет остаться в учебниках, ездит на какие-то святые места... Везде какой-то символизм присутствует. Я думаю, он очень на этом помешан, на оккультных каких-то делах. Возьмите того же Гитлера, Сталина, они тоже увлекались очень этими всеми вещами. Но мы все знаем их конец. Желаю ему (путину - прим. редактора) такого же", - рассказал Данилко.

В то же время музыкант отмечает, что понимает озлобленность, которая сейчас одолевает украинцев, когда речь заходит о русском языке, культуре, фильмах, артистах и пр., и считает это естественным.

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Ранее российский музыкант и актер, известный по фильмам 9 рота и Жара, Артур Смольянинов выступил против войны в Украине, рассказал о детстве в Закарпатье, и что его напугало при личной встреча с Путиным.

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