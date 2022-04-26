Что у Андрея Данилко под кепкой: Верка Сердючка раскрыла секрет

Сложно уже вспомнить Веру без звезды на голове; так и Андрей Данилко - маска и черная кепка стали его неотъемлемым атрибутом.
Украинский артист Андрей Данилко в интервью для Зіркового шляху раскрыл тайну, которая беспокоит его поклонников последние несколько лет.
Музыкант привык и даже сроднился с образом Верки Сердючки, однако костюм Андрея Данилко выглядит менее эпатажно - черная одежда, черная кепка и медицинская маска того же цвета. В таком образе он появляется и на официальных мероприятиях, его же придерживается и в повседневной жизни.
Поклонники уже привыкли к такому тотал-блэк луку. Однако их очень интересовало, почему Данилко носит кепку не снимая - неужели Вера лысеет?
На этот пикантный вопрос артист со смехом отвечает: "Одно время спрашивали: "А чего он все время в шапке ходит? Наверное, он лысый". А у меня волосы так быстро растут. Клянусь! Приезжал домой к нам один парень подстричь и говорит: "Боже, у вас такие густые волосы, люди мечтают о таких, а вы все время в шапке".
Однако Данилко признается - сложившийся образ удобен и комфортен ему, для него черные кепка и маска - униформа, за которой комфортно прятаться. "Для меня это униформа. Я надеваю это как униформу. У меня одежда разная, но вся одного цвета. Темная. То же самое и с маской. У меня зрение плохое, я ее где-то брошу, а потом не могу найти. Настолько мне в этом привычно", - добавил артист.
Андрей Данилко сообщил, что обязательно снимет маску и кепку на публике, когда Украина победит в войне с рф.
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