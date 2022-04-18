"Пусть лучше молчит, чем как Басков": Данилко жестко пристыдил Киркорова из-за войны в Украине

Андрей Данилко и Филипп Киркоров / соцсети

Украинский артист и шоумен Андрей Данилко, рассказал почему Филипа Киркоров молчит о войне в Украине.

По словам шоумена, он особо не ожидал каких-либо звонков от друзей из России, в частности от Филиппа Киркорова. По мнению звезды, ему, как и другим, нечего сказать.

"Киркоров находится в ситуации растерянности, зная его. Лучше пусть молчит, чем как Басков… Сильных очень мало. Конечно, все боятся, это чистый страх", – объяснил Андрей Данилко.

Он убежден, что Киркоров и другие игнорируют войну в Украине не потому, что им безразлично, а потому, что боятся перейти дорогу Путину и потерять роскошную жизнь, к которой они привыкли.

"Артисты очень зависимы от концертов, корпоративов. У меня есть какая-то финансовая подушка, и я могу сказать Russia goodbye, а они так не могут. Потому что так, как они привыкли жить, это большие деньги", – считает Данилко.

Более того, он добавил, что никогда не принадлежал к тусовке российских артистов. Среди них скромный Данилко чувствовал себя чужим, не в своей тарелке.

"У меня всегда были отстраненные отношения, и я очень радовался, что живу в Киеве. Не входил в тусовку. Я не тусовочный человек, поэтому у меня и друзей особенных не было", – подчеркнул Данилко.

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Ранее Андрей Данилко резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и рассказал, как его нужно наказать за вторжение в Украину. В одном из последних интервью он признался, что застрелил бы Путина, если бы у него была возможность его встретить. Сейчас Данилко считает недостаточным такое наказание для Путина.

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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