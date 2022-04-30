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"Это и в меня сейчас стреляют тоже. Нельзя молчать": звезда 9 роты осудил войну в Украине

30 апреля 2022, 02:02

Российский актер также вспомнил свое детство, проведенное в Украине, и личную встречу с президентом страны-агрессора.

Артур Смольянинов осудил войну в Украине / Коллаж - imdb.com / instagram.com/artmusiclyrics

Российский музыкант и актер, известный по фильмам 9 рота и Жара, Артур Смольянинов считает, что молчать сейчас о войне в Украине - такое же преступление, как и само вторжение рф в независимое процветающее государство.

В интервью журналистке Екатерине Гордеевой он признался, что ему больно смотреть, как уничтожают Украину, которую он считает своей родиной не меньше, чем россию - бабушка и дедушка актера были киевскими евреями, в детстве он много путешествовал по Западной Украине с отчимом. С украинской землей у Смольянинова связано много теплых воспоминаний.

"Я помню это ощущение чего-то очень родного и теплого. Какие-то выражения... "Нехай буде гречка, аби не суперечка", – говорила мне бабушка. Все это было для меня родное. Как в фильме, который сегодня тоже совсем по-другому зазвучал: "Это все мое, родное. Всех люблю на свете я. Это родина моя". Только правда, это была моя родина. Все вот это – была моя родина. ...Когда я стал старше, я ездил с отчимом в Закарпатье в географические экспедиции. И все эти города я помню: от Конотопа до Чопа. Как мы ехали на поезде. Мукачево, Ужгород. Самое яркое воспоминание – это Синевир. Это все то, из чего я состою... Первый раз я там попробовал водку – чуть не помер. Меня отпаивали селяне марганцовкой... Первая любовь моя там, и ходил я с ними по утрам в горы пасти коров. Их папы и мамы собирали нам в банках картошку с чесноком. Это до сих пор моя любимая еда... Я был на самой высокой точке Украины, блин. Я был на горе Говерла... Я там был, я это видел. И говорить о том, что кто-то кого-то из-за русского языка, не русского... Это вообще какой-то бред. Никто никогда на это внимания не обращал. Я там научился на украинском разговаривать, сейчас уже забыл все, к сожалению. Но понимать их – понимаю. То есть это и в меня сейчас стреляют тоже. Нельзя молчать", - вспоминает актер.

Смольянинов признается, что не считает себя виноватым в войне в Украине, ведь не он отдает приказы - это бремя, эта кровь лежит на плечах конкретных личностей. Но ему стыдно за россиян, которые одобряют вооруженное вторжение, убийство мирных украинцев, разрушение городов: "Я не чувствую вины. Я чувствую ответственность за происходящее. Мне стыдно за тех, кому не стыдно". Про себя артист добавил: "Все изменилось. Кровь пролилась. Случилась катастрофа. Все рухнуло. Пепел, дым, вонь, слезы. Ужас. Просто ужас".

С путиным Артур Смольянинов встречался лично - для президента рф проводили закрытый предпоказ 9 роты. После этого он остался пообщаться с актерами, и оставил о себе неизгладимое впечатление: "Я еще тогда начал подозревать, что что-то здесь не так. Мы просидели тогда с ним после этого почти целый час. Что у меня осталось в памяти. Два самых ярких воспоминания. Первое впечатление – это запах, который от него исходил. Это были, какие-то спецпарфюмированные войска, наверное, поработали, потому что такое ощущение, у меня это вызвало тогда ощущение какой-то абсолютного инстинктивного подобострастия. Я никогда в жизни не чувствовал такого запаха. Мне кажется, здесь не бывает мелочей. Это все спецоперация. А второе — мы проговорили час. Что-то об Афганистане разговорились и что-то он стал говорить о том, что американцам выгоден этот наркотрафик. И очень убедительно это все звучало. Он владеет приемами манипуляции виртуозно. Но после того, как мы вышли оттуда, я спросил себя: "О чем мы" говорили и я понял, что я не помню ни слова. У меня было полное ощущение, что это был разговор ни о чем. Это был просто серый туман".

Актер предположил, что путин, планируя вторжение в Украину, руководился лишь ненавистью и болезненными, понятными лишь ему, идеями: "Я так понимаю, его профессия была в том, чтобы искать врагов этого великого отечества. Думаю, что это очень личная причина. Это месть. Потому что человек всю жизнь учился искать врагов. Вся его жизнь – это спецоперация. Говорить одно, думать другое, делать третье. Но мне кажется, работа президента предусматривает поиск друзей. А профессия офицер КГБ предусматривает поиск врагов. Может бы он и хотел иначе, черт его знает, помечтаю за него, но не может. Потому что идеи управляют им, а не он идеями. Плюс отсутствие какого бы то ни было внешнего контроля".

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