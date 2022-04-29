"Все эти годы говорит и не боится": Лии Ахеджаковой предложили дать украинское гражданство

Римма Зюбина предложила дать Лии Ахеджаковой украинское гражданство / Коллаж

Актриса, телеведущая и одна из самых влиятельных женщин Украины (по версии 2017 года) Римма Зюбина во время войны, как и многие украинские артисты, превратилась в волонтера и блогера.

В интервью для Зіркового шляху Зюбина рассказала, какой видит украинскую культуру после войны, а также считает ли справедливой ненависть к рядовым россиянам.

Кроме того актриса рассуждала на болезненную для всего украинского шоу-бизнеса тему - про молчунов и предателей среди отечественных звезд. Получается, что многих из них стоило бы лишить украинского гражданства.

Однако и среди российских звезд находятся достойные кандидаты на получение украинского паспорта. К примеру, всесторонняя поддержка, которую оказывает Украине советская и российская актриса Лия Ахеджакова, делает ее большей украинкой, чем многих, родившихся в нашей стране.

"Почему бы не дать гражданство Украины Лии Ахеджаковой, которая все эти годы говорит, говорит, и не скрывает, и не боится? Если брать такие примеры, то они больше украинцы, чем наводчик – музыкант камерного оркестра. Его арестовали, но я бы никогда в жизни, проходя мимо на улице, не подумала, что это такой человек. Теперь на сцене будешь стоять и думать: "А кто наводчик? Кто стукач?!" - делится размышлениями Зюбина.

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Ранее российская актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину, рассказала, почему разочаровалась в российском президенте, которого поддерживала на заре его карьеры.

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