"Все эти годы говорит и не боится": Лии Ахеджаковой предложили дать украинское гражданство

Украинская актриса сочла ее более достойной, чем много других украинцев по крови, но не по сути.
Актриса, телеведущая и одна из самых влиятельных женщин Украины (по версии 2017 года) Римма Зюбина во время войны, как и многие украинские артисты, превратилась в волонтера и блогера.
В интервью для Зіркового шляху Зюбина рассказала, какой видит украинскую культуру после войны, а также считает ли справедливой ненависть к рядовым россиянам.
Кроме того актриса рассуждала на болезненную для всего украинского шоу-бизнеса тему - про молчунов и предателей среди отечественных звезд. Получается, что многих из них стоило бы лишить украинского гражданства.
Однако и среди российских звезд находятся достойные кандидаты на получение украинского паспорта. К примеру, всесторонняя поддержка, которую оказывает Украине советская и российская актриса Лия Ахеджакова, делает ее большей украинкой, чем многих, родившихся в нашей стране.
"Почему бы не дать гражданство Украины Лии Ахеджаковой, которая все эти годы говорит, говорит, и не скрывает, и не боится? Если брать такие примеры, то они больше украинцы, чем наводчик – музыкант камерного оркестра. Его арестовали, но я бы никогда в жизни, проходя мимо на улице, не подумала, что это такой человек. Теперь на сцене будешь стоять и думать: "А кто наводчик? Кто стукач?!" - делится размышлениями Зюбина.
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Ранее российская актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину, рассказала, почему разочаровалась в российском президенте, которого поддерживала на заре его карьеры.
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