"Все равно нам хана": Ахеджакова призвала коллег не молчать о войне в Украине

Лия Ахеджакова / https://www.youtube.com/Культура памяти

Российская актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину, высказалась о будущем России.

При виде того, что сейчас происходит в Харькове, ей становится плохо, поделилась артистка на YouTube-канале "Скажи Гордеевой".

"Когда я вижу обстрелы Харькова, я не могу это пережить", - призналась актриса, добавив, что много лет назад она жила в этом украинском городе вместе с бабушкой и дедушкой.

Кроме того, она призвала всех российских деятелей культуры не молчать и поддержать Украину, на которую напала РФ.

"Ребятки, не молчите. Все равно нам хана", - добавила Ахеджакова.

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Также она отметила, что украинцы вряд ли смогут простить россиян: "При моей жизни вряд ли простят. И я никогда не прощу".

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