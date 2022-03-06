"Все равно нам хана": Ахеджакова призвала коллег не молчать о войне в Украине

Актриса отметила, что украинцы вряд ли смогут простить россиян.
Российская актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину, высказалась о будущем России.
При виде того, что сейчас происходит в Харькове, ей становится плохо, поделилась артистка на YouTube-канале "Скажи Гордеевой".
"Когда я вижу обстрелы Харькова, я не могу это пережить", - призналась актриса, добавив, что много лет назад она жила в этом украинском городе вместе с бабушкой и дедушкой.
Кроме того, она призвала всех российских деятелей культуры не молчать и поддержать Украину, на которую напала РФ.
"Ребятки, не молчите. Все равно нам хана", - добавила Ахеджакова.
Также она отметила, что украинцы вряд ли смогут простить россиян: "При моей жизни вряд ли простят. И я никогда не прощу".
Читайте такжеФанатку Путина и "ЛДНР" оперную певицу Нетребко уволили из легендарного театра в СШАРанее украинский певец Олег Винник впервые высказался о нападении России на Украину. Он обратился к матерям российских солдат.
Также мы писали, что боксер Александр Усик, который записался в ряды теробороны, записал очередное обращение к украинцам и выразил свое восхищение украинцами. Он отметил, что гордится каждым своим земляком.
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