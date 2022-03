"Я восхищаюсь нашим народом" - Александр Усик обратился к украинцам

Аленсандр Усик / УНИАН

Украинский боксер Александр Усик, который записался в ряды теробороны, записал очередное обращение к украинцам.

В своем Instagram он выразил свое восхищение украинцами. Он отметил, что гордится каждым своим земляком.

"Я горжусь матерями, которые защищают своих детей, я горжусь мужчинами, которые защищают всю страну. Я горжусь людьми, которые несмотря на войну, выполняют свою работу. Украина в первую очередь – это сильные люди. Горжусь, что я украинец. Ukrainian people, I am proud of you", - отметил боксер.

Чемпион вернулся в Украину 24 февраля. До этого он находился в Великобритании и обсуждал детали боя против Энтони Джошуа.

Ранее певица Светлана Лобода обратилась к своим фанатам с просьбой сделать хоть что-то, чтобы война в Украине прекратилась.

Реклама

Читайте также: