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"Я прошу вас, давайте остановимся!": украинская певица Светлана Лобода призвала "остановить войну"

28 февраля 2022, 16:36

Артистка обратилась к российским подписчикам: "Наша жизнь на волоске. Украина с каждой секундой теряет людей. Но мы же все хотим мира".

Лобода назвала себя украинской певицей, а Украину - своей родиной / instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода, которая последние четыре года жила в России, обратилась к своим фанатам с просьбой сделать хоть что-то, чтобы война в Украине прекратилась.

Певица записала видео, в котором на грани истерики рассказывает, что в Киеве сейчас находятся ее близкие, которым она не может помочь.

"В моей стране, Украине, происходит полномасштабная война, людей убивают, люди вынуждены прятаться по подвалам, им нечего есть, с ними маленькие дети. Многие пытаются сбегать, под пулями, под ракетами.

У меня в Киеве моя семья, мой папа, моя сестра, мои братья, мои тети, дяди, бабушки и дедушки. И они все прячутся в гаражах, подвалах, метро, потому что вывезти их пока не можем. Потому что это очень небезопасно", - говорит артистка.

Затем она обратилась к совей российской аудитории с просьбой о помощи: "Я вас очень прошу. Те, кто может, остановите этот ужас. Ведь мы все маленькие люди, мы ничего не можем. Но есть люди, которые вершат судьбы, и могут сделать все, чтобы весь этот ад закончился. Это глобальная катастрофа для всего мира. И к чему мы придем - непонятно. Наша жизнь на волоске. Украина с каждой секундой теряет людей. Но мы же все хотим мира.

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Среди моих подписчиков 10 млн россиян. Я умоляю вас - давайте все остановимся".

Впрочем, в своей слезной речи она ни разу не упомянула о том, что же случилось на самом деле - не назвала имя агрессора Путина, и не рассказала о том, что именно российские войска вторглись в Украину.

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