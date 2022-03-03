"Они убивают наших людей за кусок хлеба!": Олег Винник обратился к российским матерям

Олег Винник обратился к российским матерям / скриншот с видео

Украинский певец Олег Винник впервые высказался о нападении России на Украину. Он обратился к матерям российских солдат.

В Instagram артист опубликовал видеообращение, в котором назвал происходящее в Украине геноцидом.

"Мамы, вы пустили своих детей убивать мирных жителей? Уничтожать нацию? Цинично! Это даже не по-зверски, это варварство! <...> Я вас очень прошу, вы родили этих пацанов. Они у нас погибают, на нашем черноземе, тысячи пленных. Они же вам звонят, каждой мамочке: "Мама, забери меня отсюда!" И только вы, мамы, имеете право забрать ваших сыновей из моей страны! Вы приедете, вы их заберете! Они хотят жрать! Они грабят наших людей! Они убивают наших людей за кусок хлеба!", – сказал Винник.

Он призвал матерей не закрывать глаза на происходящее, зайти в интернет и увидеть, что на самом деле происходит с их сыновьями. Также он обратился с требованием ко всем жителям России и Беларуси не молчать, а выйти на митинги против диктатуры.

Ранее украинский футболист Артем Милевский опубликовал видео, на кадрах которого рассказал, как прячется от войны на подземном паркинге.

Напомним, ранее украинский боксер Александр Усик, который записался в ряды теробороны, записал очередное обращение к украинцам и выразил свое восхищение украинцами. Он отметил, что гордится каждым своим земляком.