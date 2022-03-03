Милевский в слезах просил оставить его в живых и остановить войну

Милевский расплакался и просил остановить войну / instagram.com/timi1010

Белорусский и украинский футболист и нападающий Артем Милевский опубликовал видео, на кадрах которого рассказал, как прячется от войны на подземном паркинге.

Спортсмен в слезах показал убежище для своей семьи и просил, чтобы его оставили живым.

Читайте также"Вот так выглядит Ахтырка после прихода войск РФ": губернатор показал ужасающие кадры"Пытаюсь, как и все, спасаться. Мы просто хотим мира. Я играл в России, играл в Украине, в Беларуси. Пожалуйста, оставьте нас живыми. Прекратите это все. Ну реально, это уже затянулось, блин. Настолько, что просто нельзя это комментировать. Надеюсь, что все решится и люди договорятся между собой. Реально, мы просто в бункере. Просто на паркинге сидим, как я не знаю кто", - сказал Милевский.

Напомним, ранее украинский боксер Александр Усик, который записался в ряды теробороны, записал очередное обращение к украинцам и выразил свое восхищение украинцами. Он отметил, что гордится каждым своим земляком.

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