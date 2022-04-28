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Ахеджакова рассказала, как изменился Путин за 16 лет у власти: "тогда я его поддерживала"

28 апреля 2022, 09:00

Актриса шокирована действиями Путина.

Ахеджакова рассказала, как изменился Путин за 16 лет у власти / instagram.com/akhedzhakova1938/

Российская актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину, рассказала, почему разочаровалась в российском президенте.

На своей страничке в Instagram артистка опубликовала фото празднования 50-ти летнего юбилея театра "Современник".

"Как вы можете увидеть, на нём запечатлён и президент России Владимир Путин. С того момента, повторюсь ещё раз, прошло 16 лет. Целых 16 лет. Долгих 16 лет. За это время Владимир Владимирович изменился до неузнаваемости. Он превратился из человека, искренне любящего свой народ и страну, желающего им только добра, и делающего для этого всё, в человека, который обиженно и закомплексованно устраивает войны за желание стран пойти в другую сторону, круша и ломая тысячи и тысячи (если не миллионы) судеб", - написала Ахеджакова.

Актриса призналась, что тогда она поддерживала Путина и искренне надеялась и думала, что он пришёл с благими намерениями.

instagram.com/akhedzhakova1938/

"Я думала, что всё в нашей стране изменится к лучшему и мы, с нашими ближайшими соседями, в частности – с Украиной, пойдём в Европейский союз (такие мысли действительно тогда были). Но спустя 16 лет маски сброшены", - отметила Ахеджакова.

Она уточнила, что они были сброшены ещё в 2014 году, с началом войны на Донбассе. Но сейчас они сброшены полностью и мы, весь мир, увидели, что скрывалось под ней всё это время.

Читайте такжеАхеджакова: из-за Путина навеки поссорились два, некогда, дружеских народа"Я искренне желаю Украине и украинскому народу счесться и выдержки. Я надеюсь, что вы всё-таки пойдёте своим путём и будете сами вершить историю своей страны, пусть и не при моей жизни. Пусть дети продолжают тот курс, который затеяли и пытаетесь воплотить в жизнь вы. Пусть сине-жёлтым государством гордится весь мир. Пусть Крым и Донецк с Луганском вернутся в свой родной дом. Пусть все, кто пролил и продолжает проливать кровь на украинской земле, ответит за это в полной мере", - подытожила актриса.

Напомним, ранее российская певица Диана Арбенина представила песню о войне в Украине и массовых смертях в ней российских оккупантов.

Лирическая композиция получила название "Не молчи", как призыв к россиянам говорить о несправедливом нападении РФ.

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война в Украине Лия Ахеджакова Владимир Путин
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