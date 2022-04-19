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Alyona Alyona решила покинуть Украины после смерти кума

19 апреля 2022, 15:23

"Больше не могу засыпать с чувством, что делаю недостаточно", - пожаловалась артистка.

Alyona Alyona решила покинуть Украины после смерти кума / instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, в жизни - Алена Савраненко, была самоотверженным волонтером с самого начала полномасштабного военного вторжения рф в Украину.

Артистка плела сетки, работала в аптеке, помогала в волонтерском штабе шить амуницию для ВСУ, занималась сбором пожертвований. И вот, спустя 53 дня войны, она приняла решение покинуть Украину, и отправиться в Европу.

Это не побег из страха - Савраненко приняла взвешенное решение. Выехать для нее - значит иметь возможность помогать стране еще больше.

"Это было сложное для меня решение. Но последние события очень подтолкнули.

1. Больше не могу просить помогать здесь людей финансово. Чаще просят у нас и все меньше помогают нам. А так хочется закрывать все запросы. И рука не поднимается принимать от людей последнюю копейку на хлеб.

2. Больше не могу читать ваши просьбы о помощи и не помогать, потому что просто ничем и никак. Все мои статьи доходов закрыты. Все, что можно, раздала еще в марте.

3. Больше не могу сочувствовать погибшим воинам. Хочу сделать все, чтобы предотвратить их гибель и помогать с амуницией. Похороны кума больно по мне ударили. Пусть все сыновья вернутся живыми!

4. Больше не могу отказываться от концертов в Европе, потому что "не знаю как взять в руки микрофон".

5. Больше не могу засыпать с чувством, что делаю недостаточно. Я хочу платить налоги, хочу донатить, хочу увидеть всех журналистов и сказать им лично "спасибо за все, но война еще не закончилась: нам нужно ваше внимание и помощь", хочу выйти вместе с людьми на площади, хочу увидеть детей из разных городов Украины и обнять их, хочу сказать со сцены "Украина победит!"

Я хочу делать больше, и теперь буду делать больше", - рассказала о своих планах рэп-исполнительница.

Поклонники поддержали артистку, заверив ее, что она приняла разумное и верное решение.

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Ранее российская поэтесса Вера Полозкова выразила признательность Украине, и рассказала о молитвах за страну. В социальных сетях она публикует антивоенные стихотворения, посвященные мужеству украинцев.

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