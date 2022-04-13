Трагедия в семье Alyona Alyona - рашисты убили кума артистки

Мужчина погиб, защищая родную Украину.
Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) поделилась с фанатами ужасной новостью - война украла у нее близкого человека.
На ее странице в Instagram появилось сообщение о том, что российские оккупанты убили ее кума. Подробностей смерти артистка раскрывать не стала, также не показала его фото.
Известно лишь то, что мужчина защищал Украину во время войны, и отдал жизнь ради Родины.
"С сегодняшнего дня мой кум на небесах. Он храбро защищал Украину. Родители дали ему жизнь, а рашисты забрали. Пусть горят в аду", - поделилась Савраненко.
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Ранее украинская модель, участница шоу Супермодель по-украински Саша Литвин показала уничтоженный рашистами родительский дом под Киевом.
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