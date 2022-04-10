Разрушенные стены, во дворе - двухсотые: украинская модель показала разрушенный дом под Киевом

Саша Литвин показала разрушенный рашистами дом под Киевом / instagram.com/aleksandra.litviin

Украинская модель, участница шоу Супермодель по-украински Саша Литвин показала, во что рашисты превратили ее родительский дом под Киевом.

Девушка рассказала - приобрести домик в пригороде, чтобы встретить там старость, было давней мечтой ее родителей, которую им удалось осуществить лишь полгода назад.

Но сполна насладиться собственным домом мечты семье Литвин, увы не удалось - в Украину пришел "русский мир", который лишает людей домов, надежд на будущее, жизней.

Модель и ее семья обнаружили свой дом разрушенным и разграбленным - первый этаж разбомблен, второй этаж со спальнями уцелел чудом, стены усеяны следами от выстрелов. То, что рашисты не уничтожили снарядами, они украли - одежду, драгоценности, бытовые мелочи.

Во дворе дома Литвин также разруха, по словам девушки там по-прежнему лежат российские двухсотые.

"Мои родители всю жизнь работали. Думаю, как и ваши. Моему отцу дали квартиру ещё в начале 2000-х, где мы прожили 15 лет. И пол года назад родители продали нашу большую квартиру, потому что мечтали "встретить старость" в своём маленьком семейном доме. Встретили. Только не старость. Встретили "русский мир". Дома нет. Мне и моей семье абсолютно [неценз.] на стены, крышу, кровать или новую кофе машину. Нам жалко наши воспоминания, наш путь, который мы прошли как семья. Вынесли все, что можно было поднять - телевизор, мамины шубы и кольца, даже кроссовки, и те [неценз.]. Единственное что забрал папа из дома - фотоальбом. Собственно, в новом доме мы так же планируем вешать наши семейные фотографии. Мне местами даже смешно. Русские, вы настолько нищая нация, во всех проявлениях - как финансовых, так и духовных. Мусор и выродки этого мира. А ещё обращаюсь ко всем своим знакомым- с кем мы пересекались по работе, на съёмках, в модельных поездках и на контрактах. А че вы молчите? Где хоть один из вас ? Ах да, вы [неценз.] вне политики. Вокруг дома валяются двухсотые, но как бы сказали в России - потерь нет", - подписала фото и видео с разрушенным домом Саша Литвин.

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Ранее украинский музыкант Олег Скрипка показал свою дачу под Киевом после того как там побывали российские оккупанты.

Также рашисты еще в начале марта обстреляли дом Александра Усика в Ворзеле, а потом уже после вторжения в город, жили там несколько недель. Появились кадры, как теперь после освобождения Ворзеля выглядит дом украинского боксера.

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