Пили и гадили повсюду: появилось видео из дома Усика, который уничтожили оккупанты

Дом Усика / скриншо телеканал Киев

Российские оккупанты еще в начале марта обстреляли дом Александра Усика в Ворзеле, а потом уже после вторжения в город, жили там несколько недель.

Появились кадры, которые снял телеканал Киев, как теперь после освобождения Ворзеля выглядит дом украинского боксера.

Оккупанты обрисовали калитку рашистскими символами, во дворе беспорядок, на веранде следы распития алкоголя, окурки.

Сад у дома сильно изуродован следами тяжелой техники, которой там разъезжали захватчики.

Также у дома следы какой-то еды, которую они, очевидно, пытались себе приготовить.

Читайте также"Каждый второй житель Ирпеня живет лучше Бузовой": Усик разрывает соцсети

При этом сам дом украинского боксера сильно не пострадал.

Как ранее сообщали, оккупанты разбомбили дом Александра Усика в Киевской области. Екатерина Усик показала, что натворили российские войска.

Читайте также: