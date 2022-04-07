"Украли матрас и забыли квашеные огурцы": Скрипка показал, как у него дома "гостевали" оккупанты

Артист показал последствия прихода "русского мира" на его дачу.
Украинский музыкант Олег Скрипка показал свою дачу под Киевом после того как там побывали российские оккупанты.
На своей страничке в Instagram он рассказал, что россияне украли у него матрас, но не забрали дорогую картину известного украинского художника Анатолия Криволапа.
"Орки-мародеры в селе Козаровичи возле Бучи вломились и жили на моей даче. Загадили и ограбили. Так быстро убегали, что забыли носки и квашеные огурцы, тоже украденные. Я живу на даче только летом, и самое ценное, что там было – картина очень известного художника Анатолия Криволапа, моего друга. Картину он мне лично подарил. Они украли какую-то фигню, а бесценные шедевры для них не интересны", – рассказал Скрипка.
Музыкант отметил, что все можно отстроить – главное, чтобы враг надолго ушел с украинской земли. Также он поблагодарил воинов, защищающих нашу страну.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты еще в начале марта обстреляли дом Александра Усика в Ворзеле, а потом уже после вторжения в город, жили там несколько недель. Появились кадры, как теперь после освобождения Ворзеля выглядит дом украинского боксера.
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