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"Украли матрас и забыли квашеные огурцы": Скрипка показал, как у него дома "гостевали" оккупанты

7 апреля 2022, 13:36

Артист показал последствия прихода "русского мира" на его дачу.

Скрипка показал, как у него "гостевали" оккупанты / instagram.com/o.skrypka/

Украинский музыкант Олег Скрипка показал свою дачу под Киевом после того как там побывали российские оккупанты.

На своей страничке в Instagram он рассказал, что россияне украли у него матрас, но не забрали дорогую картину известного украинского художника Анатолия Криволапа.

"Орки-мародеры в селе Козаровичи возле Бучи вломились и жили на моей даче. Загадили и ограбили. Так быстро убегали, что забыли носки и квашеные огурцы, тоже украденные. Я живу на даче только летом, и самое ценное, что там было – картина очень известного художника Анатолия Криволапа, моего друга. Картину он мне лично подарил. Они украли какую-то фигню, а бесценные шедевры для них не интересны", – рассказал Скрипка.

Музыкант отметил, что все можно отстроить – главное, чтобы враг надолго ушел с украинской земли. Также он поблагодарил воинов, защищающих нашу страну.

instagram.com/o.skrypka/

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты еще в начале марта обстреляли дом Александра Усика в Ворзеле, а потом уже после вторжения в город, жили там несколько недель. Появились кадры, как теперь после освобождения Ворзеля выглядит дом украинского боксера.

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