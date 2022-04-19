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"Я не знаю, какой еще народ держался бы так мужественно": Вера Полозкова призналась в любви Украине

19 апреля 2022, 00:15

Российская поэтесса восхищается стойкостью и преданностью украинцев.

Вера Полозкова призналась в любви Украине и украинцам / instagram.com/bolshe_nikogda

Российская поэтесса Вера Полозкова выразила признательность Украине, и рассказала о молитвах за страну. В социальных сетях она публикует антивоенные стихотворения, посвященные мужеству украинцев.

Она осудила земляков, которые молчат из страха "брякнуть лишнего", и призналась, что рада оборвать все связи со страной, которая принуждает россиян делать это. Сама поэтесса выехала из россии, как только войска страны-агрессора развернули полномасштабное вторжение в Украину.

"Я знаю, что бесчестие это значительно хуже нищеты и изгнания. Что потерять работу и даже дом совсем не такой ужас, как обречь свою душу на разложение от выученной беспомощности и трусости", - пишет Полозкова.

Также она рассказала, что помогает украинцам по мере своих сил из благодарности стране, которая "с юности питает ее такой безусловной любовью": "Писать эти сторис и стихи о ней. Петь песни на стихи Жадана на концертах. Собирать пожертвования своим подругам на Такмед в Киеве и школы для беженцев в Будапеште. Я просто люблю ее, и 53 дня молюсь о ней, о каждом ребенке в подвале в Мариуполе, в фильтрационном лагере, в харьковском метро, в колонне машин, стоящих на границе".

"Я не знаю, за что вам все это. Я не знаю, какой еще народ держался бы так мужественно. ... Я люблю вас, вы совершаете подвиг сейчас. Он всем нам не дает уйти под лед полного отчаяния", - подытожила поэтесса.

Вера Полозкова призналась в любви Украине и украинцам / instagram.com/bolshe_nikogda

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Ранее украинская поэтесса, авторка стиха "Никогда мы не будем братьями" Анастасия Дмитрук обратилась к РФ с жутким пророчеством.

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