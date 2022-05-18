Елизавета II посетила публичное мероприятие в цветах национального флага Украины

Елизавета II в костюме желто-синих цветов флага Украины / Скриншот

Королева Елизавета II посетила открытие новой станции метро в Лондоне, названной в ее честь. Публичное мероприятие происходило в рамках платинового юбилея правления венценосной особы в Великобритании.

Вопреки слухам о плохом самочувствии монархини, в Лондон она прибыла в добром здравии и хорошем настроении - с большим интересом общалась с публикой и широко улыбалась.

Для выхода в свет королева выбрала наряд, который ее поклонники сочли очень символичным - сдержанные жемчужные украшения, ярко-желтый костюм и шляпку в тон, украшенную синими цветами.

В облачении Елизаветы II, выдержанном в цветах национального флага Украины, разглядели жест поддержки украинскому народу.

Серия фотографий королевы с публичного мероприятия появилась на официальном аккаунте королевской семьи в Twitter.

The Queen, accompanied by The Earl of Wessex, has officially opened the Elizabeth Line - a new railway line that has been named in her honour. — The Royal Family (@RoyalFamily) May 17, 2022

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