74-летняя Мэй Маск оголилась для обложки глянца: "Невероятно горяча!"

Мэй Маск с купальнике - новая фотосессия 74-летней модели / instagram.com/mayemusk

Канадская модель южноафриканского происхождения, диетолог, писательница и по совместительству мама одного из богатейших людей планеты Илона Маска, Мэй Маск решила вспомнить свою молодость, и позировала в откровенных купальниках для модно-спортивного глянца Sports Illustrated Swimsuit.

Съемки проходили на белоснежных пляжах Белиза. Маск позировала в разноцветных купальных костюмах, без стеснения демонстрируя свое тело. Стоит отметить, что 74-летняя модель в джунглях Центральной Америки выглядела настоящей райской птичкой.

Снимком с обложки глянца поделилась сама Маск на своей странице в Instagram. "Я так рада появиться на обложке Sports Illustrated Swimsuit в 74 года. Сейчас самое время!" - подписала фото модель.

На этом кадре она предстала в терракотово-бежевом купальнике с глубоким вырезом и рюшами по окантовке. На лице - естественный макияж, а в ушах - крупные золотые серьги в форме пальм.

На официальной странице журнала фотографии Мэй Маск появились с подписью: "Дамы и господа, Мэй Маск, 74 года. Уже более пяти десятилетий известна как легенда модельной индустрии, и теперь она оказалась на обложке Sports Illustrated Swimsuit. Маск воплощает идею о том, что старение не должно мешать вам осуществлять свои мечты".

Мэй Маск с купальнике - новая фотосессия 74-летней модели / instagram.com/si_swimsuit

Мэй Маск с купальнике - новая фотосессия 74-летней модели / instagram.com/mayemusk

Больше образов модели для журнала можно увидеть здесь. Мэй Маск появится на одной из трех обложек, наравне с певицей Сиарой и светской львицей Ким Кардашьян.

В комментариях снимки 74-летней модели приняли с восторгом:

"❤️❤️❤️ Такое вдохновение!❤️❤️❤️"

"Проживает свою лучшую жизнь, даааа❤️❤️❤️"

"Прекрасна!"

"Она абсолютно роскошна! Я надеюсь, я смогу выглядеть хотя бы в половину так же хорошо, как она, в ее возрасте".

"Мне нравится, как она и ей подобные ломают индустрию ❤️ Нестареющая красота!"

"Таааак прекрасна и до сих пор невероятно горячая леди".

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