Брат королевы Елизаветы II вернул российский Орден Дружбы после вторжения РФ в Украину

Принц Майкл Кентский был кавалером Ордена с 2009 года.
Принц Майкл Кентский, двоюродный брат действующей королевы Великобритании Елизаветы II, вернул Орден Дружбы России на фоне военного конфликта в Украине.
Российский орден он получил 27 октября 2009 года от тогдашнего президента России Дмитрия Медведева.
Представители Его Высочества подтвердили акт возврата Ордена Дружбы, однако как-либо комментировать это отказались: "Я могу подтвердить, что Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский возвращает свой российский орден Дружбы. Дальнейших комментариев не будет".
Так как Майкл Кентский связан с династией Романовых по линии дедушек и бабушки, его связи с Россией ранее были достаточно крепкими.
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Автор: Анна Нагорная