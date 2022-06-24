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Кейт Миддлтон и принц Уильям представили свой первый официальный портрет

24 июня 2022, 04:12

Написать полотно поручили известному британскому портретисту.

Кейт Миддлтон и принц Уильям представили свой первый официальный портрет / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Принц Уильям, герцог Кембриджский, является вторым в очереди на британский королевский престол. Он и его супруга, Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская, являются любимой королевской парой британского народа.

Несмотря на то, что Елизавета II все еще на престоле, а ее сын (и отец Уильяма) принц Чарльз не планирует отказываться от короны после того, как королева по той или иной причине уйдет на покой, поклонники Кейт и Уильяма считают, что из них получатся просто великолепные король и королева.

Представителям британской королевской семьи положено иметь официальные портреты. 23 июня состоялась презентация первого полотна, посвященного герцогам Кембриджским.

Сейчас портрет кисти известного портретиста Джейми Корета находится в музее Фитцуильяма в Кембриджском университете, а в 2023 году его разместят в Национальной портретной галерее Лондона.

На картине Кейт и Уильям изображены в полный рост, обнимающими друг друга за талию. На герцоге Кембриджском - простой черный костюм, белая рубашка и синий зауженный галстук. Герцогиня Кембриджская для своего первого официального портрета выбрала изумрудное платье британского бренда The Vampire’s Wife, и культовые туфельки Кэрри Бредшоу из сериала Секс в большом городе от Маноло Бланик. В качестве украшений Кейт выбрала жемчужную брошь и серьги.

Первый официальный портрет герцога и герцогини Кембриджских / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

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Ранее герцог и герцогиня Сассекские опубликовали новую фотографию Лилибет в день ее первого дня рождения в Frogmore Cottage во время платинового юбилея королевы Елизаветы.

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