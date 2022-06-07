Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото дочери

Меган Маркл и Принц Гарри / Instagram

Герцог и герцогиня Сассекские опубликовали новую фотографию Лилибет в день ее первого дня рождения в Frogmore Cottage во время платинового юбилея.

По информации The Daily Mail, как известно, Гарри и Меган устроили "расслабленную" вечеринку в саду для маленькой Лилибет в поместье Виндзор с праздничным тортом, воздушными шарами, играми для вечеринок и закусками для пикника.

На официальной фотографии она изображена в свой день рождения с рыжеватыми локонами, улыбается и одета в бледно-голубое платье с белым бантом в волосах.

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Это второе официальное фото Лилибет после того, как 23 декабря герцог и герцогиня Сассекские выпустили рождественскую открытку.

Когда принцу Гарри тоже был один год, его изображали с его фирменными рыжеватыми локонами, похожими на то, как сейчас выглядит его дочь.

Снимок Лилибет сделал фотограф и друг пары Мисан Гарриман, который присутствовал на небольшом пикнике со своей женой, детьми и, как сообщается, членами королевской семьи.

Принц Гарри и Меган Маркл рано покинули Platinum Jubilee — пропустив вчера конкурс красоты и королеву на балконе — они вылетели обратно на частном самолете в Калифорнию с багажом, который, по-видимому, включал в себя деревянные качели, похожие на те, что были подарены Уильям и Кейт принцем Чарльзом.

Калифорнийская пара опубликовала фотографию через несколько часов после того, как герцог и герцогиня Кембриджские разместили фотографии в социальных сетях, показывающие моменты юбилея, включая новые фотографии Луи с его отцом, Уильямом и Кейт, а также детей - принцессу Шарлотту и принца Джорджа.

Напомним, принц Гарри и герцог Сассекский немного обнажился перед камерами. Гарри готовился к матчу по поло и в этот момент его засняли журналисты.