Известный экстрасенс рассказал, сколько лет Чарльз III будет на престоле

Макс Гордеев предсказал, как долго будет править Чарльз III / instagram.com/theroyalfamily, instagram.com/maxgord

Король Чарльз III взошел на британский престол в возрасте 73 лет. Его правление едва началось, однако весь мир уже задается вопросом - как долго будет длиться его правление.

В эфире программы Слава + Таня известный украинский экстрасенс Макс Гордеев рассказал, сколько лет будет на троне Чарльз III.

Так, по словам медиума, трон может перейти к наследному принцу Уильяму Уэльскому уже в ближайшее время. Правление нынешнего короля будет недолгим по сравнению с его матерью - королевой Елизаветой II.

"До пяти лет точно может быть. Но мы должны понимать, что там мама (королева Елизавета II, которая была на троне 70 лет - прим. редактора) переплюнула всех", - говорит Гордеев.

Экстрасенс отмечает, что для Соединенного Королевства наступает эра мужской энергии: на первых местах в очереди на британский престол сейчас одни мужчины - принц Уильям Уэльский и его первый сын принц Джордж.

Уход женской энергии, которую воплощала королева, сильно изменит картину мира, утверждает Гордеев: "Очень изменится сейчас энергетика вообще после того, как умерла королева. Англия на самом деле задает очень много энергетических трендов. И когда ее (Елизаветы II - прим. редактора) не стало, когда такой эгрегор ушел от нас, то сейчас неизвестно, что будет происходить".

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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