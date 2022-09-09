'Наш хлопак': в Сети появились фото короля Британии Карла III, пляшущего гопак

Карл III / https://ua.depositphotos.com/

После смерти 96-летней королевы Великобритании Елизаветы II королем стал ее старший сын, принц Уэльский, Чарльз (в монаршестве он принял имя Карла III). В Сети быстро распространилось архивное фото нового монарха, сделанное еще в начале 80-х. На снимке он исполняет украинский народный танец гопак. Изначально снимок разместили в Twitter посольства Украины в Ватикане, а в 2022 году распространили Telegram-каналы.

Сам кадр датирован далеким 1981 годом.

"А вы пробовали танцевать гопак? Чарльз, принц Уэльский, сделал это еще в 80-е годы ХХ века", – говорилось в посте дипломатов.

Видео дня

Будущий Карл III з танцевал гопак с украинским ансамблем "Говерла" в городе Дерби (графство Кербишир) в 1981 году. На нем был классический костюм, а на танцовщиках – шаровары и вышиванки.

Снимок, по понятным причинам, вызвал восхищение украинских пользователей.

"Только казаки в Британии", "Английско-украинская база", "Пацан к успеху шел", "Наш хлопак", ‒ написали они.

Смерть Елизаветы II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

Теперь британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Карлу III 74 года.

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