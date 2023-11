Кейт Миддлтон рассказала, почему будущий король считает ее сумасшедшей

Принцесса Кэтрин не перестает удивлять своего супруга даже после двадцати лет, проведенных вместе.

https://stars.glavred.info/keyt-middlton-rasskazala-pochemu-budushchiy-korol-schitaet-ee-sumasshedshey-10513594.html Ссылка скопирована

Кейт Миддлтон рассказала, за что принц Уильям называет ее сумасшедшей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кейт Миддлтон, которая с сентября 2022 года носит титул принцессы Уэльской, вызывает у общества восхищение не только своими социально важными проектами и прилежным выполнением королевских обязанностей. Супруга наследника британского престола всегда великолепно выглядит.

Ее секрет в любви к спорту. Физическая активность во различных ее проявлениях сопровождала принцессу на протяжении всей ее жизни. В колледже она занималась хоккеем, теннисом и прыжками в высоту, сейчас она увлеклась фитнессом.

Активный образ жизни даже стал поводом для шуток у ее супруга, принца Уэльского. В частности из-за одной ее привычки будущий монарх называет свою вторую половинку сумасшедшей. Об этом рассказала сама принцесса Уэльская в подкасте "The Good, the Bad & the Ugly".

видео дня

Важной частью ее занятий по фитнесу является купание и плавание в холодной воде. Принц Уильям увлечений жены не разделяет.

"Чем холоднее, тем лучше. Мне это очень нравится. Немного до того момента, когда Уильям говорит: "Кэтрин, ты сумасшедшая", - признается Кейт Миддлтон.

Ранее королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости - Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.

Другие новости про Кейт Миддлтон:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.