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Кейт Миддлтон рассказала, почему будущий король считает ее сумасшедшей

Анна Подгорная
3 ноября 2023, 03:03
Принцесса Кэтрин не перестает удивлять своего супруга даже после двадцати лет, проведенных вместе.
принц Уильям, принцесса Кэтрин, принц и принцесса Уэльские, Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон рассказала, за что принц Уильям называет ее сумасшедшей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кейт Миддлтон, которая с сентября 2022 года носит титул принцессы Уэльской, вызывает у общества восхищение не только своими социально важными проектами и прилежным выполнением королевских обязанностей. Супруга наследника британского престола всегда великолепно выглядит.

Ее секрет в любви к спорту. Физическая активность во различных ее проявлениях сопровождала принцессу на протяжении всей ее жизни. В колледже она занималась хоккеем, теннисом и прыжками в высоту, сейчас она увлеклась фитнессом.

Активный образ жизни даже стал поводом для шуток у ее супруга, принца Уэльского. В частности из-за одной ее привычки будущий монарх называет свою вторую половинку сумасшедшей. Об этом рассказала сама принцесса Уэльская в подкасте "The Good, the Bad & the Ugly".

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Важной частью ее занятий по фитнесу является купание и плавание в холодной воде. Принц Уильям увлечений жены не разделяет.

"Чем холоднее, тем лучше. Мне это очень нравится. Немного до того момента, когда Уильям говорит: "Кэтрин, ты сумасшедшая", - признается Кейт Миддлтон.

Ранее королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости - Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.

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