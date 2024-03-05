Кейт Миддлтон попала в объективы папарацци впервые после операции

На прогулке Кейт старалась вести себя сдержанно, надев черные солнцезащитные очки и распустив волосы.

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Кейт Миддлтон удалось сфотографировать / Коллаж Главред, фото Instagram/theroyalfamily

Кейт Миддлтон была замечена впервые за более чем два месяца после операции на брюшной полости.

42-летнюю принцессу Уэльскую сфотографировали сидящей на пассажирском сиденье черного внедорожника Audi, пока ее мама Кэрол Миддлтон проезжала мимо Виндзорского замка в понедельник, пишет Page Six.

На прогулке Кейт старалась вести себя сдержанно, надев черные солнцезащитные очки и распустив волосы.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Её королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: Принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние года Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого Короля Великобритании Чарльза.

Фото принцессы можно посмотреть тут

Тем временем ее мама выглядела непринужденно, глядя прямо перед собой.

Хотя неясно, куда они направлялись, похоже, это была просто прогулка матери и дочери в машине. Кейт не появлялась на публике с 25 декабря 2023 года, когда она, принц Уильям и трое их детей нарядились в оттенки синего на утреннее рождественское мероприятие в церкви Святой Марии Магдалины в Норфолке, Англия.

Добавим, король Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов, такое произошло впервые в истории дворца.

А также инсайдер дворца заявил, что принцесса Уэльская "снова работает из своей постели", ведь готовится вернуться к общественным обязанностям к Пасхе.

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