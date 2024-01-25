Думали о худшем: почему Король и Кейт Миддлтон одновременно оказались в больнице

Такое случилось впервые в королевском дворце Великобритании.

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Чарльз III и Кейт Миддлтон оказались на боольничной койке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily, instagram.com/princeandprincessofwales

Король Великобритании Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов.

Однако принцесса Уэльская предпочла сохранить детали своей процедуры в секрете, в то время как король был "открытой книгой", - пишет Page Six.

Хотя о "запланированной" брюшной операции Миддлтон не было объявлено до тех пор, пока она уже не состоялась, глава британской монархии почувствовал необходимость предупредить людей, чтобы они не делали поспешных выводов о его госпитализации.

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"Было разумно говорить об этом более открыто, иначе люди могли бы подумать о худшем", — сказал инсайдер дворца.

Букингемский дворец объявил 17 января — на следующий день после "успешной" операции Миддлтон — что Его Королевское Высочество "обращался за лечением увеличенной простаты" и на следующей неделе ему предстоит операция.

Они заверили королевских поклонников, что "состояние Его Величества доброкачественное" и что он просто проходит "коррекционную процедуру".

Дворец также отметил, что увеличенная простата "каждый год встречается у тысяч мужчин", что стало еще одной причиной, по которой Чарльз решил высказаться.

Сообщается, что монарх хотел вдохновить других мужчин проконсультироваться со своими врачами по поводу любых надвигающихся медицинских проблем.

Напомним, ранее королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости- Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.

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