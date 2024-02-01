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Кейт Миддлтон "работает лежа" и "уже планирует встречи": как восстанавливается принцесса

Алена Кюпели
1 февраля 2024, 21:29
Кейт Миддлтон готова вернуться к работе после операции.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон готовится вернуться к работе/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон готова вернуться к работе после операции на брюшной полости.

По информации Page Six, инсайдер дворца заявил, что принцесса Уэльская "снова работает из своей постели" в коттедже Аделаида в Виндзорском поместье, поскольку она готовится вернуться к общественным обязанностям к Пасхе.

Источник добавил, что Миддлтон уже "планирует встречи и разговаривает со своей командой", чтобы подготовиться к своему возвращению.

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Однако Кенсингтонский дворец утверждает, что королевская особа не выйдет на публику, пока она полностью не выздоровеет.

Отметим, что 42-летняя Миддлтон перенесла операцию в начале этого месяца. Хотя причина операции не разглашается, Page Six узнала, что это серьезное мероприятие, но не связанное с раком.

Напомним, ранее королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости- Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

Также, после коронации Чарльза III, королевский эксперт Даниэла Эльзер выразила мнение о том, за что Чарльз III возненавидит Кейт Миддлтон, которая набирает влияние при дворе.

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