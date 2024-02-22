Меган Маркл готова помириться с Кейт Миддлтон и членами королевской семьи

После того, как Букингемский дворец объявил про онкологию короля Чарльза III, британские таблоиды, с отсылкой на собственные источники в монаршей семье, все чаще стали говорить о вероятном примирении герцогов Сассекских с другими членами королевской семьи.
Принц Гарри с женой откололись от венценосных родственников в 2020 году, и с тех пор между ними произошла масса неприятных моментов - от публичных обвинений до раскрытия подробностей личной жизни, которые и в менее известных семьях выносить на всеобщее обозрение не стоит.
Тем не менее, не сыскав удачи в США, герцоги Сассекские стали активнее проверять почву на предмет возможного возвращения. Например, принц Гарри стал больше общаться с родственниками. Более того, даже Меган Маркл решила, что пора помириться с принцессой Кэтрин, и делает робкие шаги ей навстречу. Об этом сообщает издание Grazia.
"Меган связалась с Кейт и Чарльзом. Предпринимаются шаги для примирения. Кейт открыта к этому, хотя с Гарри больше, чем с Меган", - отмечает инсайдер. Впрочем, общество воспринимает это, как положительный сигнал: вопреки происходящему, и Уэльские, и Сассекские с осторожностью, но все же идут на сближение.
Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.
Также стало известно, что Меган Маркл в США поймали на лжи. Из-за недобросовестно выполненной работы их в Америке, куда оба так стремились, стали называть "королевскими мошенниками".
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